Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi: “Il Boca è stata una scelta realmente voluta da Daniele”

La moglie di Daniele De Rossi, appena ritiratosi dal calcio giocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tv Sorrisi e Canzoni” sulla decisione che aveva portato il marito a trasferirsi in Argentina: “La scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato” dice alla rivista. Poi continua: “Me l’ha detto una mattina, mentre stavo andando al Festival del cinema e della televisione di Benevento. Sono salita in treno e ci ho riflettuto in viaggio: ero felice, spaventata ed entusiasta. Una centrifuga di emozioni”.