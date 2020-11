Sarà turnover per l’Europa, torna Pau Lopez in porta

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Altre due partite e poi ci sarà la sosta. La Roma è pronta per cominciare una settimana di lavoro che la vedrà sfidare Cluj e Genoa. Giorno di riposo per i giocatori dopo la bella vittoria contro la Fiorentina e da questa mattina di nuovo tutti in campo. L’Europa League vedrà nuovamente un cambio drastico della formazione e sarà ancora turnover massiccio. Pau Lopez è pronto a giocare la sua terza partita, così come Fazio, Peres, Villar, Cristante, Perez e Mayoral. Altra prova del nove per l’attaccante ex Real Madrid che sta facendo fatica ad imporsi nel gioco di Fonseca. Con loro ci saranno alcuni titolari vista l’assenza di Santon, Calafiori e Diawara.