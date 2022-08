Sarà festa all’Olimpico. In autunno il Giappone

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’entusiasmo visto ieri per l’arrivo di Gini Wijnaldum è solo l’antipasto della grande festa che si scatenerà domenica sera per la prima partita della nuova stagione allo stadio Olimpico.

Sale la febbre dei tifosi per la prima di Dybala nello stadio casalingo, ma anche per la presentazione della nuova squadra costruita dal club per lottare sugli obiettivi stagionali e vincere nuovi trofei.

Domenica si celebreranno i giocatori che hanno alzato il trofeo della Conference League, poi i nuovi acquisti e naturalmente José Mourinho, tecnico che ha guidato la squadra al trionfo alla sua prima stagione nella capitale. L’Olimpico sarà sold out, oltre sessantamila romanisti saranno allo stadio.

Sarà una grande stagione all’insegna dell’entusiasmo, non solo in Italia. Perché a novembre, durante la sosta per il Mondiale in Qatar, la Roma potrebbe volare in Giappone, La squadra giallorossa dovrebbe partire in direzione Yokohama per affrontare gli F-Marinos e altri club giapponesi. Insomma, per la Roma sarà una stagione esaltante, in Italia e in giro per il mondo.