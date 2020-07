Santon, uno stop in più

Il Messaggero (G. Lengua) – Non si fermano gli infortuni in casa Roma: l’ultimo a dare forfait per la partita di oggi contro il Parma sarà Davide Santon, vittima di una lesione muscolare al polpaccio accusata poche ore prima del match durante un allenamento più intenso del solito. Il terzino avrebbe giocato dal primo minuto per far rifiatare Zappacosta reduce da un lungo infortunio e da qualche problema muscolare. Sarebbe stata una grande opportunità per il difensore, perché Fonseca, per la prima volta da quando è ripreso il campionato, aveva deciso di riporre in lui fiducia dopo le partite contro Sampdoria e Milan, in cui non è stato nemmeno convocato. Santon tornerà a disposizione tra una quindicina di giorni.