Buone notizie per Paulo Fonseca. Davide Santon, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 10 novembre, si è negativizzato. Come riportato da ReteSport, il terzino italiano questa mattina si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite d’idoneità, prima di ricevere l’ok per tornare in gruppo. Da domani, infatti, Santon dovrebbe tornare ad allenarsi a Trigoria, in attesa che i suoi compagni ritornino dall’impegno europeo in Romania.