Sancho-Roma, Romano svela il retroscena: “Non ha mai dato apertura ai giallorossi”

Jadon Sancho e la Roma, un matrimonio mai nato. A raccontarlo è Fabrizio Romano, che ha svelato i retroscena di un affare sfumato ancor prima di decollare.

Il club giallorosso aveva messo nel mirino l’ala inglese classe 2000 del Manchester United, individuata come il profilo giusto per colmare il vuoto a sinistra e completare la squadra di Gian Piero Gasperini. Alla fine, però, Sancho ha scelto l’Aston Villa dell’ex Monchi.

Dietro le quinte, a gestire l’operazione c’era solo Emeka Obasi, agente del giocatore e anche di George, altro obiettivo romanista. La Roma, intanto, aveva trovato l’intesa con i Red Devils. Tutto pronto, almeno sulla carta.

Poi lo stop. Romano spiega: “Sancho avrebbe detto un ‘no’ chiaro e tondo alla Roma, senza mai dare aperture in merito a un possibile trasferimento nella Capitale.”

Un segnale netto, confermato dal faccia a faccia virtuale con i dirigenti giallorossi. Una call fatta per rispetto, ma che non ha cambiato la sostanza: Sancho aveva già altre idee.