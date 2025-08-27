Il Messaggero (S. Carina) – Da Londra non arrivano segnali: Sancho non dice sì, ma nemmeno no, e il silenzio equivale ormai a un rifiuto. L’incontro di persona con l’agente non ha cambiato nulla e, al 27 agosto, le speranze giallorosse restano minime. Curioso che l’alternativa individuata sia Tyrique George, assistito dallo stesso procuratore. Il talento del Chelsea, però, è giovanissimo e nell’ultima stagione ha collezionato appena dieci presenze da titolare. A Trigoria serve invece un esterno pronto, capace di alternarsi con Bailey.

Massara, nel frattempo, ha sondato anche Tsimikas del Liverpool, mentre in attacco resta in sospeso il futuro di Dovbyk: il prestito del Newcastle è stato rifiutato, in attesa di nuove soluzioni.