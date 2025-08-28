L’operazione Jadon Sancho ha monopolizzato il mercato giallorosso per settimane, salvo poi arenarsi. Dopo l’intesa raggiunta con il Manchester United, la Roma non è riuscita a trovare l’accordo con l’esterno inglese, virando così su Tyrique George. Tra indiscrezioni e ricostruzioni, a fare chiarezza è stato Vincenzo Morabito, intermediario della trattativa, intervenuto a Radio CRC.

«Con la Roma avevamo avviato una trattativa: la proposta era un prestito con obbligo di riscatto, l’offerta più vantaggiosa per il club. Da lì è iniziato un calvario con la dirigenza guidata da Massara che si è concluso con un nulla di fatto. Sancho non ha mai ribadito il suo “no” alla Roma, né i dirigenti hanno ricevuto un rifiuto diretto dal giocatore», ha spiegato Morabito.

L’intermediario ha poi aggiunto: «Quando un calciatore si affida al proprio agente entra in gioco anche la questione economica. Oggi possiamo dire che l’operazione è definitivamente arenata. Con la trattativa ancora aperta, il procuratore ha proposto George, classe 2006 del Chelsea, valutato 25 milioni. Gasperini aveva chiesto qualcosa di più pronto e alla Roma le aspettative restano elevate».