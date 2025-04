Corriere dello Sport – La Roma e i tifosi stanno lavorando e studiando le carte per presentare il ricorso al Tar in merito alla decisione della prefettura di Milano di vietare la trasferta dei romanisti a San Siro per la sfida contro l’Inter. Partita che ancora non è stata fissata a un giorno preciso del weekend, ma è stato comunque già attenzionata per le misure di sicurezza, quindi l’esclusione dei romanisti nel settore ospiti. Sarà la sesta volta che il club andrà a giocare in trasferta senza avere nel settore ospiti i tifosi residenti nella provincia di Roma.

Ciò significa che – se dovesse essere confermato il provvedimento, la Roma avrà giocato senza tifosi un terzo delle partite fuori casa. I tifosi naturalmente sono furiosi e hanno dato mandato di presentare ricorso al Tar per delegittimare il provvedimento del Prefetto di Milano, viste le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia lo scorso gennaio aveva accolto il ricorso fatto dai sostenitori giallorossi dopo il divieto di trasferta: la speranza anche del club è che possa ripetersi la situazione.