San Siro si prepara a esplodere: 74mila tifosi per Milan-Roma, 3500 saranno giallorossi

Sarà una notte da brividi quella di domani a San Siro. Il tempio del calcio italiano si prepara ad accogliere oltre 74mila spettatori per Milan-Roma, una sfida che promette spettacolo, tensione e grande intensità. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel settore ospiti ci saranno circa 3.500 tifosi giallorossi, pronti a farsi sentire e spingere la squadra di Gian Piero Gasperini verso un’altra impresa.

Dopo la battuta d’arresto contro l’Inter, la Roma ha imparato che contro le grandi serve qualcosa in più: attenzione, carattere e cattiveria agonistica. Ed è proprio questo lo spirito con cui la squadra volerà a Milano, decisa a sfatare un tabù che dura dal 2017, anno dell’ultima vittoria giallorossa a San Siro contro i rossoneri.

Nonostante i tanti acciacchi che tormentano il Milan, la sfida non sarà semplice: lo stadio sarà una bolgia e il pubblico di casa pronto a trascinare i rossoneri. Ma la Roma arriva con entusiasmo e convinzione, forte delle ultime prestazioni convincenti e del sorprendente piazzamento in classifica che la vede in piena corsa ai vertici, insieme a Napoli e Juventus di Allegri.

Fischio d’inizio domani alle 20:45. San Siro sarà il teatro di un’altra notte di grande calcio: una prova di maturità per la Roma, un’occasione per continuare a sognare.