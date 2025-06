Dopo appena un anno dal suo arrivo nella Capitale, Samuel Dahl lascia l’AS Roma e firma ufficialmente con il Benfica. Stando a quanto riporta Filippo Biafora su X, il giovane talento svedese approda in Portogallo a titolo definitivo, pronto a iniziare una nuova avventura con il club di Lisbona. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella carriera del difensore, già considerato una promessa del calcio europeo. Il comunicato del club giallorosso:

“AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica.

Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l’esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia.

Nella sessione di trasferimenti invernale, il 4 febbraio 2025, si era trasferito proprio al Benfica a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

In bocca al lupo per il futuro, Samuel!“