Sampdoria, Ranieri: “Il campionato è falsato, per noi e per tutti”

L’ex allenatore della Roma e attualmente alla Sampdoria Claudio Ranieri ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale del club blucerchiato. Tra gli argomenti trattati la prossima partita contro l’Inter e la ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

“Il campionato è falsato, per noi e per tutti. La situazione e’ molto diversa rispetto alla pausa estiva, anche se la preparazione e’ stata simile. Ma quello che hanno passato i calciatori in questi mesi e’ diverso rispetto alle vacanze e al ritiro. So come abbiamo lavorato, ma sono come San Tommaso: voglio toccare con mano”.