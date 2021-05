Sampdoria, Thorsby: “La Roma viene da una brutta sconfitta e dovrà fare una grande partita”

Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sul campionato

Dobbiamo fare risultato nelle prossime due partite per inseguire l’obiettivo dei 52 punti. Ora ci sarà una gara molto difficile con la Roma, che viene da una brutta sconfitta e dovrà fare una grande partita. Anche noi saremo chiamati a fare un’ottima prestazione, siamo in gran forma e abbiamo giocato le ultime 5-6 partite da squadra, esattamente nel modo che vogliamo per questa fase finale.

Sulla città di Roma

Sono stato a Roma lo scorso agosto, durante il periodo del Covid. E’ una città bellissima, ho avuto la possibilità di vederla senza i turisti ed era meravigliosa, ma anche qui a Genova mi trovo molto bene.