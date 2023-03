Sampdoria, si prepara il terzo portiere Ravaglia per la sfida contro i giallorossi

La Sampdoria si prepara alla sfida di domenica contro la Roma. Stamattina è stata svolta una seduta tecnico-tattica al campo del Mugnaini. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale dei blucerchiati:

“La Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco in vista della sfida di domenica in casa della Roma. Questa mattina, sul campo 1 del “Mugnaini”, Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto una seduta tecnico-tattica con esercitazioni finalizzate al possesso palla. Rientrato in gruppo Martin Turk, ancora influenzato Abdelhamid Sabiri. Sessioni differenziate per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter; percorsi di recupero infine per Emil Audero e Ignacio Pussetto. Domani, sabato, è in programma la rifinitura pomeridiana che precederà la partenza in volo charter verso la Capitale”.

sampdoria.it