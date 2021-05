Non finiscono i guai per la Roma. Dopo il record realizzato contro il Manchester United di 3 sostituzioni in 37 minuti, i giallorossi perdono un altro giocatore nella partita contro la Sampdoria. Marash Kumbulla ha infatti accusato un problema al fianco destro rendendo necessario l’ingresso sul terreno di gioco dei medici della Roma. L’albanese ha provato a rientrare senza però riuscire a proseguire la gara. Al suo posto è entrato in campo Roger Ibanez.