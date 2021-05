Sampdoria-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: possibile chance dal 1′ per Fuzato, torna Kumbulla. Cristante a centrocampo

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Leccarsi le ferite e ripartire. La sconfitta di Manchester (6-2) ha sancito – salvo imprese – la fine del cammino europeo della Roma. L’obiettivo della squadra di Paulo Fonseca è ora chiudere il campionato con dignità. Il primo passo per farlo sarà la sfida in casa della Sampdoria.

Alla sfida contro la formazione di Claudio Ranieri – reduce dalla sconfitta (1-0) contro il Sassuolo, che insegue la Roma (-3) – Fonseca ci arriva con nuove indisponibilità. All’Old Trafford, infatti, c’è stata una Caporetto giallorossa non solo per il risultato, ma anche per gli infortuni. Si sono fermati Veretout, Lopez e Spinazzola. Il centrocampista francese ha avvertito ad inizio partita un fastidio al flessore della coscia destra. Stesso problema dell’esterno, colpito però alla gamba sinistra. L’estremo difensore ha invece subìto una lussazione alla spalla sinistra dopo una parata sul tiro dalla distanza di Pogba. Stop anche per Diawara e Perez. Il centrocampista deve smaltire un sovraccarico publico, mentre l’esterno spagnolo ha accusato un fastidio al flessore destro.

Leggi anche: Fonseca: “Sono mancati giocatori importanti in questa fase decisiva. Sono motivato. Penso solo ad essere serio e professionale”

Dal primo minuto potrebbe partire titolare Fuzato. Al centro della difesa ci sarà Fazio, affiancato da Mancini sulla destra e da Kumbulla – al ritorno dopo l’infortunio – sulla sinistra. Peres titolare sulla fascia destra, Santon andrà sull’altra corsia. Davanti alla difesa ci saranno e Villar e Cristante al ritorno a centrocampo. Pellegrini e Mkhitaryan completeranno il pacchetto offensivo insieme a Mayoral. Possibile anche l’impiego di Pastore.

Ranieri sceglie Audero in porta, in difesa Bereszynski e Augello sulle fasce con Yoshida e Colley al centro. La linea dei quattro centrocampisti sarà formata da Damsgaard, Thorsby, Ekdal e Jankto sulla sinistra. In avanti la solita coppia Quagliarella–Gabbiadini.

ARBITRA SACCHI: PRIMO INCROCIO CON LA ROMA, TERZO CON LA SAMP

L’arbitro di Sampdoria–Roma sarà Juan Luca Sacchi. Ad assisterlo Edoardo Raspollini e Andrea Zingarelli. Quarto uomo Riccardo Ros. Massimiliano Irrati – che viene dalla direzione della sconfitta di Cagliari di domenica scorsa – al Var, Stefano Liberti all’Avar.

Quello di domani alle 20:45 sarà il primo incrocio tra Sacchi e la Roma. Terza direzione invece per la Sampdoria. Entrambi i precedenti sono positivi.

Leggi anche: Ranieri: “Adesso la Roma vorrà vendere cara la pelle, ma noi siamo pronti. Vogliamo fare una grande partita, siamo concentrati”

DOVE GUARDARE SAMPDORIA-ROMA

La sfida tra Sampdoria e Roma sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. Il match del Marassi sarà disponibile su tre canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà inoltre possibile la visione in streaming. Gli abbonati Sky potranno usufruire dell’app Sky Go, mentre chi non dispone di un abbonamento può acquistare il relativo pacchetto su Now, il servizio streaming di Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Ferrari, Tonelli, Regini, Askildsen, Candreva, Verre, Silva, La Gumina, Keita, Ramirez.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Thorsby, Keita.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Kumbulla; Peres, Villar, Cristante, Santon; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Jesus, Smalling, Ibanez, Reynolds, Karsdorp, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Calafiori, Diawara, El Shaarawy, Pedro, Perez, Spinazzola, Veretout, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Veretout, Mancini.

Arbitro: Sacchi.

Assistenti: Raspollini-Zingarelli.

IV Uomo: Ros.

Var: Irrati.

Avar: Liberti.