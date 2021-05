Sampdoria-Roma, i convocati di Fonseca: out Pellegrini

La Roma ha reso nota, tramite i canali social del club, la lista dei 21 calciatori scelti da Fonseca per prendere parte alla trasferta contro la Sampdoria, in programma stasera alle ore 20:45. Out Pellegrini che a breve sarà di nuovo papà.

Portieri: Mirante, Fuzato, Farelli.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Ibanez, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Villar, Pastore, Ciervo, Mkhitaryan, Darboe.

Attaccanti: Dzeko, Mayoral.