Sampdoria-Roma 2-0. Termina la partita al Ferraris, gol di Silva e Jankto

Pagine Romaniste – La Roma torna a giocare in campionato dopo la brutta sconfitta dell’Old Trafford. I giallorossi però, dopo la sconfitta con il Cagliari, perde punti anche contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati trovano la rete dell’1-0 nel primo tempo con Adrien Silva (45′), nella ripresa poi arriva il raddoppio firmato Jankto (66′). Al 72′ Dzeko sbaglia dal dischetto e perde l’occasione per riaprire la partita. Ammonito Mancini, che era diffidato, e quindi salterà la prossima partita, contro il Crotone, in programma domenica 9 maggio. La Roma si trova adesso a -9 punti dalla zona Europa League, con il Sassuolo a soli 2 punti di distanza in classifica.

IL TABELLINO

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Adrien Silva (85′ Ekdal), Damsgaard (81′ Candreva), Jankto; Verre (73′ Ramirez), Gabbiadini (73′ Keita).

A disposizione: Letica, Yoshida, Regini, Ferrari, Leris, Askildsen, La Gumina, Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Indisponibili: Torregrossa.

Squalificati: -.

Roma (3-4-1-2): Fuzato; Kumbulla (64′ Ibanez), Mancini, Smalling; Peres, Villar (83′ Darboe), Cristante, Santon (69′ Karsdorp); Mkhitaryan; Borja Mayoral (69′ Pastore), Dzeko.

A disposizione: Mirante, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Reynolds, Darboe, Ciervo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, El Shaarawy, Pedro, Calafiori, Veretout, Pau Lopez, Spinazzola, Pellegrini, Carles Perez.

Squalificati: -.

Diffidati: Veretout, Mancini.

Ammoniti: Kumbulla (R), Cristante (R), Mancini (R).

Espulsi:

Marcatori: 45′ Silva (S), 66′ Jankto (S).

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Assistenti: Raspollini e Zingarelli.

IV Uomo: Ros.

Var: Irrati.

Avar: Liberti.

PRE-PARTITA

Ore 20.17 – La Roma scende in campo per il riscaldamento.

Ore 19.39 – La formazione della Sampdoria.

Ore 19.30 – La formazione della Roma.

Ore 19.19 – La Roma è arrivata allo Stadio.