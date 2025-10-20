Nuovi dettagli emergono sulla scelta della Sampdoria per la sua panchina. Come riportato da Il Secolo XIX, il club blucerchiato avrebbe valutato diverse opzioni prima di virare sulla coppia Gregucci-Foti, oggi alla guida tecnica della squadra. Prima di approdare a questa soluzione, infatti, la dirigenza doriana avrebbe ricevuto alcuni rifiuti eccellenti.

Tra questi figurerebbe anche quello di Daniele De Rossi, ex centrocampista e allenatore della Roma, che nei giorni scorsi sarebbe stato contattato dalla società ligure ma avrebbe declinato la proposta. Oltre a De Rossi, anche Vanoli e Pecchia avrebbero detto di no al progetto della Samp. Alla fine, la scelta è ricaduta su Gregucci, con Salvatore Foti, ex vice di Mourinho proprio alla Roma e con un passato da giocatore in blucerchiato, destinato a ricoprire ancora il ruolo di secondo allenatore, vista la mancanza del patentino necessario per guidare la squadra in prima persona.