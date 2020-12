Duro colpo per la Sampdoria. Bartosz Bereszyński, che domenica sera nel match contro il Milan era stato costretto a uscire dal campo dopo 20′ di gioco, ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra confermata dagli esami strumentali. Già avviato il programma di recupero con terapie e fisioterapia. Per lui si preannuncia un stop di almeno un mese e mezzo e sarà quindi out per il match contro la Roma del 3 gennaio.

Ansa