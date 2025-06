Il tempo stringe per la Sampdoria. Il ritiro della nuova stagione è fissato per il 21 luglio e il club deve ancora decidere chi guiderà la squadra nel campionato 2025-2026. Nelle prossime ore, il presidente Matteo Manfredi si riunirà con il direttore sportivo Andrea Mancini per fare il punto sulle opzioni disponibili e arrivare a una scelta definitiva. L’obiettivo è chiudere entro martedì per poi dare una spinta decisiva anche alla campagna acquisti.

Tra i profili valutati c’è Daniele De Rossi, nome che scalda la piazza per carisma e identità. Sarebbe un volto forte per il progetto di rilancio doriano e, non a caso, nello staff tecnico troverebbe due collaboratori di fiducia come Attilio Lombardo e Angelo Gregucci, con cui ha già condiviso l’esperienza nella Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini. Tuttavia, la trattativa è ancora bloccata da un ostacolo economico: l’accordo sull’ingaggio non è stato trovato e serviranno nuove riflessioni per capire se ci sono margini per rilanciare l’offerta. Nel frattempo, resta da monitorare anche la situazione del Monza, che potrebbe inserirsi in caso di cambio societario.

Se l’affare De Rossi dovesse sfumare, la Samp ha già pronta un’alternativa: Salvatore Foti. Ex attaccante blucerchiato ed ex vice di José Mourinho alla Roma e in Turchia, Foti è pronto a cogliere al volo l’occasione. Aspetta solo un segnale dal club.