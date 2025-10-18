Sampdoria, Donati a rischio esonero: contatti avviati con Foti per la panchina

La crisi della Sampdoria sembra non avere fine. Dopo un avvio di stagione deludente, sulla scia di quella precedente chiusa al 17º posto, il club blucerchiato si ritrova nuovamente in piena zona retrocessione. Il derby perso ieri contro l’Entella, in trasferta, ha acuito la tensione e messo in discussione la posizione di Donati, sempre più in bilico.

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, la società starebbe valutando un cambio in panchina per dare una scossa immediata alla squadra. E il primo nome sulla lista è quello di Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e al Fenerbahçe.

I contatti sono già stati avviati, anche se Foti si è preso del tempo per decidere, complice l’offerta ricevuta dalla nazionale iraniana, qualificata al prossimo Mondiale.

La dirigenza doriana, però, punta forte su di lui: lo considera il profilo ideale per rilanciare il progetto grazie al suo legame con la Samp, club in cui ha militato da calciatore e dove ha lavorato come collaboratore tecnico di Marco Giampaolo dal 2016 al 2019.