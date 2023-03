Sampdoria, allenamento in vista della Roma senza Sabiri e Turk. Lavoro di riabilitazione per Audero

La Sampdoria ha svolto la seduta di allenamento in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma, delle ore 18:00 di domenica, valida per il 28esimo turno di Serie A. Esercitazioni nelle finalizzazioni, partitelle tattiche in spazi ridotti, lavoro in palestra e forza elastica per i nazionali di rientro come Tomás Rincón. Assenti per febbre Abdelhamid Sabiri e Martin Turk, differenziato per Andrea Conti, Manuel De Luca e Koray Günter. Lavoro di riabilitazione per Emil Audero e Ignacio Pussetto, domani in mattinata altra seduta di allenamento per i blucerchiati di mister Dejan Stanković, come riportato da sampdoria.it.