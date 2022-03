Samp, chi si rivede: dopo cinque mesi ritorna Damsgaard

La Gazzetta dello Sport (F. Grimaldi) – Fine dei problemi: ritorna infatti domani a Genova il centrocampista danese Mikkel Damsgaard, da tre mesi a Copenaghen per curare il ginocchio sinistro in seguito allo stop per una forma di artrite avvenuto alla metà dell’ottobre scorso, quando ha giocato (era il giorno 12) l’ultima gara con la sua nazionale, mentre con i blucerchiati non scende ormai in campo dal 3 ottobre, quando la squadra all’epoca ancora affidata a D’Aversa pareggiò in casa 3-3 contro l’Udinese.

Sono passati esattamente 175 giorni, tanto che Damsgaard deve ancora conoscere Marco Giampaolo, subentrato sulla panchina blucerchiata quando Mikkel aveva già fatto rientro in patria. Adesso, bisognerà solo dargli il tempo di recuperare appieno la condizione, ma è probabile che il danese possa mettersi a disposizione di Giampaolo già ad aprile.