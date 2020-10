Salvini si espone per l’Armenia, Mkhitaryan lo ringrazia

Da settimane il giocatore della Roma e capitano della nazionale armena, Henrikh Mkhitaryan, si batte sui social network per mettere in luce il conflitto in corso tra l’Armenia e l’Azerbaigian. L’attaccante ex Arsenal è arrivato a chiedere un intervento ai massimi esponenti politici del mondo. Qualche giorno fa, Matteo Salvini, leader della Lega, ha scritto sul suo profilo Twitter un messaggio in supporto del popolo armeno. Questa mattina, sempre attraverso il social network, Mkhitaryan ha voluto ringraziarlo con queste parole: “Grazie Senatore Salvini per aver alzato la voce per la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh!”.

Grazie Senatore Salvini per aver alzato la voce per la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh! @matteosalvinimi #ArmeniaStrong #ArtsakhStrong https://t.co/GnvtgP29p4 — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) October 16, 2020