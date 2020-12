Salvate il soldato «Pelle»: come trasformare un talento in un problema per la Roma

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Come tutti i suoi compagni, Lorenzo Pellegrini ha giocato una bella partita contro il Sassuolo. Perché, allora, Pellegrini si è sentito in dovere di intervenire su Instagram scatenando un caso? Risposta semplice: perché da tempo, sui social, i leoni da tastiera lo descrivono come un mezzo calciatore. Sembra incredibile, ma uno dei talenti italiani più cristallini rischia di diventare un problema. È giusto chiedere a un professionista di saper sopportare la pressione, ma come ha detto lui stesso «siamo sempre persone». Ieri è andato a Trigoria per svolgere terapie specifiche alla caviglia destra «martellata» dall’intervento di Obiang che solo Maresca e Guida non hanno giudicato da espulsione. Le sue condizioni verrano monitore giorno per giorno, per capire se ci sarà la necessità di svolgere esami più approfonditi. La sua presenza a Bologna, domenica prossima, resta comunque in forte dubbio.