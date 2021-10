Salta anche il CEO Fienga. C’è Berardi

Il Tempo (E.Zotti) – Da ieri pomeriggio, dopo 8 anni, Guido Fienga non fa più parte dell’organigramma della Roma. Era arrivato nel 2013 per occuparsi dell’area “media” e ha ricoperto diversi incarichi nella dirigenza giallorossa. E’ stato anche l’uomo che ha rappresentato il club durante la transizione dall’era Pallotta a quella dei Friedkin. L’ex CEO riceverà anche una buonuscita da un milione e mezzo di euro e rimarrà Advisor della società per garantire continuità manageriale in alcune operazioni.

A prendere il suo posto è Pietro Berardi. Segnale che conferma la volontà della proprietà di mantenere una forte autonomia decisionale avvalendosi del supporto di figure tecniche di altissimo profilo. Già nelle prossime settimane Berardi assumerà il ruolo di Corporate CEO. Per quanto riguarda il mercato sono stati riallacciati i contatti con l’entourage di Zakaria per cercare di prenderlo a gennaio.