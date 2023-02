Salisburgo, Seiwald: “Sarà una lotta dura. Mourinho un fuoriclasse”

Come te la aspetti? “Ci aspettiamo che giochino con una difesa a tre. Hanno nelle loro fila giocatori top e non per niente si sono qualificati in Europa League. Sarà una lotta dura, questo è certo”.

La presenza di Mourinho rende tutto il duello ancora più speciale?

“Ovviamente hanno un allenatore fuoriclasse come Mourinho. Ma durante la partita non mi interessa, comunque non c’è contatto con lui. Anche se molti credono che giocheranno in maniera difensiva, noi non crediamo che si metteranno nelle retrovie ad aspettarci, ma pensiamo che facciano anche del pressing offensivo”.

Tu hai fatto già 14 partite in Champions.

“È una partita internazionale, la prossima partita clou per la mia carriera. Siamo difficili da battere in casa. Siamo abituati al campo e i tifosi ci danno una carica in più, sarà sicuramente di nuovo qualcosa di speciale”.