Pagine Romaniste (R. Gentili) – Sbloccare quella marcia rimasta incastrata a Lecce. Arrestata la corsa Champions, che – visto il pareggio tra Samp ed Inter – avrebbe permesso di raggiungere i nerazzurri al secondo posto – la Roma riprende la strada europea. Direzione Austria, a Salisburgo, prima tappa per raggiungere gli ottavi di Europa League. Una competizione che, se conquistata, porterebbe alla qualificazione in Champions League.

Il percorso, però, presenta delle insidie. A partire dalla formazione della Red Bull, uno degli “squali” retrocessi dalla Champions. Fedele allo stile teutonico, il giovane tecnico (34 anni) Matthias Jaissle ha improntato nella giovane rosa i concetti cardini della nuova scuola tedesca: intensità, pressing e corsa continua. Applicarli potrebbe essere difficoltoso, non solo perché davanti ci sarà la Roma.

Dopo il Mondiale, infatti, il Salisburgo ha disputato solamente due gare ufficiali: il pareggio (1-1) contro lo Sturm Graz e la vittoria (4-0) di sabato al rientro in campionato con l’Austria Lustenau. Se le gambe potrebbero cedere, ci sarà il supporto dei tifosi locali a spingere i Red Bulls – anche il soprannome è sponsorizzato – a superare quello che è descritto come uno dei più grandi impegni degli ultimi anni. La Red Bull Arena ospiterà il massimo dei tifosi: i biglietti sono stati polverizzati da tempo. Priva del supporto fisico fuori dall’Olimpico, domani i giallorossi ritroveranno il supporto dei romanisti. Il settore ospiti, come tradizione, è sold out.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALISBURGO-ROMA

Manifestata in ogni occasione la perplessità dell’inadeguatezza della rosa a sostenere gli impegni infrasettimanali, il turnover non sembra un’opzione percorribile. Men che meno dopo l’esecrabile uscita dalla Coppa Italia con la Cremonese.

Dall’altra parte della medaglia, c’è però l’assoluta necessità di non perdere il passo nella serrata corsa alle prime quattro – tre, vista la distanza tra il Napoli e le altre – posizioni. Con questi quesiti in testa, dovrebbe prevalere la via più sicura: dentro i titolari visti contro Empoli e Lecce, al limite con una – od un paio – di eccezioni.

Mourinho non smuoverà la difesa, a centrocampo potrebbe trovare qualcosa cui badare. Sebbene la coppia Cristante–Matic viaggi verso la conferma, non è da dimenticare la carta Bove, in avanti rispetto a Tahirovic. Il giovane italiano, considerato la chiave per arrivare a Hjulmand e Frattesi, respira aria di chance. Attenzione ad una possibile sorpresa Camara. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare il jolly Wijnaldum.

Che non sarà più il solo olandese. Chiaritosi con Mourinho e recuperato da un fastidio fisico, Karsdorp è stato reintegrato nel gruppo squadra. Ha ripreso a lavorare con i compagni e partirà per l’Austria. Non dovrebbe però partire titolare sulla fascia destra, dove è favorito Celik su Zalewski.

Il polacco è apparso, soprattutto a Lecce, sballottato dai continui cambi di ruolo: una sosta in panchina potrebbe aiutarlo a riprendere la bussola. A sinistra, dunque, confermato El Shaarawy. Spinazzola tornerà dall’infortunio rimediato contro il Napoli: sarà in panchina. I tre moschettieri offensivi saranno in campo dall’inizio: Abraham sostenuto da Dybala e Pellegrini, apparso più vivo nel primo tempo in Puglia salvo poi calare nella ripresa.

Difesa a 4 per il Salisburgo. La barriera davanti a Köhn sarà formata dai centrali Solet e Pavlović, Dedić e Ulmer terzini. Gourna–Douath avrà le chiavi del centrocampo, Seiwald e Kjaergaard mezzali. Sucic trequartista, Okafor ed il rientrante Fernando la coppia d’attacco.

DOVE VEDERE SALISBURGO-ROMA

L’andata del playoff tra Salisburgo e Roma sarà trasmesso da Dazn e Sky. Tre i canali di riferimento sulla pay-tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (252). Disponibile anche la visione in chiaro su TV8 e ed in streaming su Sky Go. La gara comincerà alle 18:45, alle 18 circa il collegamento con il preparativa.

Su Dazn la partita sarà raccontata da Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, saranno Massimo Marianella e Lorenzo Minotti ad occuparsi rispettivamente di telecronaca e commento tecnico.

SALISBURGO-ROMA, ARBITRA NYBERG. AL VAR ANCORA VAN BOEKEL

Ad arbitrare la sfida tra il Salisburgo e la Roma sarà Glenn Nyberg. Mando Beigi e Andreas Söderqvist ricopriranno il ruolo di assistenti. Adam Ladebäck il quarto uomo. L’olandese Pol van Boekel, Dennis Highler Avar.

Un solo precedente tra il direttore di gara svedese e la Roma: convincente vittoria (5-1) contro il CSKA Sofia nei gironi di Conference League nella stagione 2021-22. Esordio invece con il Salisburgo.

Al monitor la Roma ritrova l’olandese van Boekel, oramai un habitué: si tratta infatti del quarto incrocio stagionale. Finora due vittorie ed un sconfitta. Prima gara con il Salisburgo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Ulmer; Seiwald, Gourma-Douath, Kjaergaard; Sučić; Okafor, Fernando.

A disposizione: Stesjal, Krumrey, Bernardo, Van der Brempt, Capaldo, Gloch, Koita, Adamu.

Allenatore: Matthias Jaissle.

Indisponibili: Okoh, Guindo, Tijani, Omoregie, Kameri, Konaté.

Altri (non presente nella lista Uefa): Agyekum.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Spinazzola, Zalewski, Bove, Camara, Volpato, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Altri (non presente nella lista Uefa): Solbaken.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Nyberg.

Assistenti: Beigi–Söderqvist.

IV Uomo: Ladebäck.

Var: van Boekel

Avar: Highler.