La Roma è in partenza in volo per l’Austria, come immortalato nei canali social della società giallorossa. Giovedì alle 18:45 ci sarà l’andata dei sedicesimi di Europa League tra Salisburgo e Roma. Tra i convocati di José Mourinho, presente anche Rick Karsdorp. Una gara importante, contro una squadra che sta giocando stabilmente nelle massime competizioni europee da alcune stagioni.