Salisburgo, Jaissle: “Vogliamo sorprenderli”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il Salisburgo dirà la sua per cercare un risultato positivo tra le mura amiche per poi giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana all’Olimpico. Lo ammette anche il tecnico Jaissle: “Non arriviamo a questa sfida da favoriti, ma proveremo a giocare con coraggio e a portare il nostro stile di gioco in campo. Dovremo essere molto svegli in entrambe le fasi per difendere al meglio che possiamo e per sfruttare le chance che la Roma ci concederà. Abbiamo preparato i ragazzi al massimo che possiamo. Vogliamo sorprendere ed essere coraggiosi in entrambe le partite”. Il tecnico e tutto il Salisburgo si affideranno alle qualità di Noah Okafor. Nessun cambiamento tattico per il Salisbugo che giocherà con il consueto 4-2-3-1, con la stellina Sesko in panchina e pronta a subentrare a Fernando tornato dall’infortunio e senza i 90 minuti nelle gambe.