Salisburgo, Jaissle: “Mourinho dirà alla squadra di non sottovalutarci. La Roma non deve avere vita facile”

Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha parlato a pochi giorni dal match contro la Roma in Europa League. Queste le sue parole: ‘Ragazzi, non sottovalutateli, sono due partite da vincere assolutamente’. È chiaro che abbiamo bisogno di una prestazione al top in assoluto e la Roma non deve avere una giornata facile”. Poi sulle sue sensazioni: “Abbiamo mostrato una reazione. L’atmosfera in squadra è fantastica, affrontiamo la gara con la Roma con un feeling positivo”.

Poi un intervento di Andreas Ulmer (terzino sinistro): “È sempre bello vincere prima di una partita così importante e ti dà fiducia” e di Amar Dedic (terzino destro): “Per me l’Europa League è fantastica quasi quanto la Champions League. È un momento clou della mia carriera. La Roma ha una squadra forte, ma le nostre possibilità sono buone. Ovviamente vogliamo passare il turno”.