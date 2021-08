Salernitana-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Perez a destra, l’ombra di ElSha su Mkhitaryan. Dubbio centravanti

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Tagliato il primo (mini) traguardo della stagione – la qualificazione ai gironi di Conference League – la Roma si prepara al debutto in trasferta in campionato. Domani alle 20:45 i giallorossi sono attesi all’Arechi di Salerno per la sfida contro la neopromossa Salernitana.

I campani alla prima di campionato hanno perso 3-2 in casa del Bologna dopo una rocambolesca gara. I capitolini di Mourinho, al contrario, hanno esordito con l’entusiasmante vittoria per 3-1 contro la Fiorentina.

Leggi anche: Conferenza Mourinho: “Per l’attacco conto anche su Borja Mayoral. Salernitana? Difendono bene, sarà dura” – VIDEO

I giorni di avvicinamento alla sfida hanno visto qualche problema per i tifosi di ambedue le squadre. Il servizio di ticketing ha infatti avuto un rallentamento dei server, facendo così incappare i supporter in lunghe attese e problemi. La prevendita dei biglietti è poi ripresa. Sono previsti più di 13.000 spettatori su una disponibilità di circa 20.000 posti.

A questo poi si aggiunge il caso stadio. In settimana l’Arechi è stato protagonista di alcuni lavori che hanno fatto pensare anche ad un cambio destinazione. L’allarme è però prontamente rientrato. L’unico intervento realizzato è stato quello relativo alle porte, rimosse e poi riposizionate dopo dei lavori necessari per il regolare funzionamento della goal line technology.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-ROMA

Mancando di Zaniolo – squalificato, ma comunque presente alla trasferta – Mourinho è costretto a modificare la formazione titolare vista sia contro la Fiorentina che nel ritorno con il Trabzonspor. La piazzola di destra sulla trequarti potrebbe essere occupata da Perez. Sulla sinistra, invece, il favorito è Mkhitaryan, con El Shaarawy pronto a soffiargli la maglia da titolare.

Leggi anche: Pastore: “Legame forte coi tifosi del Psg. Non vedo l’ora di vedere giocare Messi”

Verso la conferma in blocco il reparto difensivo. Davanti a Rui Patricio – decisivo contro il Trabzonspor – si schiererà la solita linea formata da Ibanez e Mancini al centro, Karsdorp sulla fascia destra e Vina a sinistra. In mediana Veretout e Cristante, chiamato in Nazionale insieme a Zaniolo e Pellegrini, titolare al centro della linea che supporterà Shomurodov.

Assenze dovute a squalifica anche in casa Salernitana. Strandberg non sarà infatti a disposizione di Castori, che si affiderà al 3-5-2. Belec in porta, l’ex Gyomber al centro della difesa formata da Bogdan sulla destra e Jaroszynki a sinistra. Ad infoltire il centrocampo Kechrida e Ruggeri sui lati, Capezzi e M.Coulibaly ai lati di Di Tacchio. Obi e Bonazzoli in attacco.

DOVE VEDERE SALERNITANA-ROMA

La gara tra Salernitana e Roma sarà visibile su Dazn. Il fischio d’inizio è alle 20:45, il collegamento con il prepartita comincerà alle 20:15. Il racconto della seconda gara di Serie A è affidato a Riccardo Mancini, il commento tecnico sarà affidato all’ex centravanti Simone Tiribocchi.

SALERNITANA-ROMA, ARBITRA ABISSO: GIALLOROSSI SEMPRE VINCENTI

Rosario Abisso sarà l’arbitro di Salernitana–Roma. Il fischietto siciliano verrà assistito da Filippo Valeriani e Marco Bresmes. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto. La VAR è invece affidata a Gianluca Aureliano, Alessandro Prontera all’Avar.

Abisso ha diretto la Roma in cinque gare, tutte positive per i giallorossi. L’ultima gara risale alla scorsa stagione, nella vittoria (3-1) contro il Torino. Nessun incrocio invece in Serie A con la Salernitana. Tra Serie B e Coppa Italia i precedenti sono 7. Lo score è negativo: una sola vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

US SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Obi, Bonazzoli.

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Aya, Sorte, Iannone, Schiavone, L. Coulibaly, Kastanos, Simy, Krisoffersen.

Allenatore: Fabrizio Castori.

Squalificati: Strandberg.

Indisponibili: Veseli, Djuric.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez; Vina; Veretout, Cristante, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Diawara, Bove, Villar, El Shaarawy, Zalewski, Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Squalificati: Zaniolo.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.



Arbitro: Abisso.

Assistenti: Valeriani-Bresmes.

IV Uomo: Pezzuto.

Var: Aureliano.

Avar: Prontera.