Prosegue il periodo di cambiamenti in casa Salernitana, con un nuovo capitolo che riguarda la dirigenza. Dopo mesi di incertezza, si è chiusa ufficialmente l’avventura di Gianluca Petrachi con il club granata. Il dirigente, arrivato con l’obiettivo di rilanciare la squadra campana, era stato sospeso dal suo incarico lo scorso gennaio e ora la separazione è diventata definitiva.

Come riportato dal comunicato ufficiale della U.S. Salernitana 1919, la società e Petrachi hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, originariamente in scadenza il 30 giugno 2026. Il club ha ringraziato l’ex direttore sportivo della Roma per il lavoro svolto durante i mesi di incarico e gli ha augurato “le migliori fortune personali e professionali”.

Una decisione che chiude un periodo turbolento per la Salernitana, in cerca ora di nuova stabilità e di figure dirigenziali in grado di accompagnare la squadra verso un futuro più sereno.