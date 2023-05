Salernitana, Candreva: “Salvezza meritata, vogliamo finire al meglio la stagione”

L’esterno della Salernitana Antonio Candreva, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Il granata ha commentato la salvezza conquistata dopo la sconfitta di ieri del Verona e la fantastica stagione che si sta concludendo. Queste le sue parole:

Antonio, anche grazie a lei la Salernitana è arrivata in porto. Da ieri la salvezza è aritmetica.

“È stata una stagione positiva, ce la siamo meritata. La Salernitana sta facendo un importante percorso di crescita, che però non è finito. Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi”.

Cos’è cambiato con Sousa?

“Abbiamo finalmente trovato continuità di risultati cercando di imporre il nostro gioco su ogni campo. In generale ci è mancata solo un po’ di convinzione: alcuni pareggi sarebbero potuti essere vittorie, ma non siamo rimasti attaccati alla partita per 90 minuti”.

Resterà a Salerno?

“Con la salvezza c’è il rinnovo automatico di un altro anno. Io a Salerno sto benissimo, la gente mi vuole bene e me lo dimostra sempre, non solo dopo un gol o una bella prova. C’è un entusiasmo fuori dal comune e mi piace specialmente vedere tantissimi bambini allo stadio: mi fanno venire il fuoco dentro”.