Sale il pressing per Grillitsch. Vice Karsdorp, casting aperto

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’entusiasmo per la grande vittoria contro l’Atalanta spinge inevitabilmente i tifosi a guardare con ottimismo non solo la corsa al quarto posto, distante adesso solo cinque lunghezze, ma anche il calciomercato invernale.

Due acquisti di livello – seppur non a cifre elevate – potrebbero aiutare Mourinho a raggiungere l’obiettivo Champions e a far rifiatare quei giocatori spremuti nella prima parte di stagione perché senza alternative di livello. Due ruoli su tutti sono da rinforzare: il centrocampo e la corsia destra difensiva.

Il nuovo compagno di reparto di Veretout e Cristante potrebbe essere Florian Grillitsch, ventiseienne in scadenza di contratto con l’Hoffenheim: può partire a gennaio per 5-6 milioni, sebbene il club tedesco ancora non si sia arreso alla firma di un nuovo rinnovo.

La Roma sta scandagliando mezza Europa per trovare il nome giusto per il ruolo di vice Karsdorp. Sono circolate nelle ultime ore voci su Boura Sarr di proprietà del Bayern Monaco, acquistato in estate dal Marsiglia per 8 milioni di euro. Il ventinovenne ha accumulato in campionato appena 226 minuti: sarebbe un rinforzo di qualità (in prestito fino a giugno) ma c‘è da fare i conti con il suo impiego in Coppa d’Africa.

Dalot era la prima scelta fino a poche settimane fa, ma con l’arrivo di Ragnick è tornato a giocare con continuità e lo United adesso vuole trattenerlo. Henrichs del Lipsia resta un’alternativa, più staccato Pedersen del Feyenoord. In Italia è stato offerto il danese Stryger Larsen, in scadenza con l’Udinese.