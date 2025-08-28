Anass Salah-Eddine si avvicina al Torino. Secondo Alfredo Pedullà, l’esterno olandese ha aperto completamente al trasferimento in granata e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra la dirigenza del Toro e la Roma per definire gli accordi.

I giallorossi, nel frattempo, restano concentrati anche sul fronte entrate: l’obiettivo principale per la fascia resta Kostas Tsimikas. La Roma confida che nelle prossime ore possa arrivare al via libero definito del Liverpool, dopo l’apertura nella serata di ieri al prestito.