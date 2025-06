Corriere dello Sport – Salah-Eddine è considerato una riserva anche nella nazionale Under 21, scendendo in campo solamente contro la Danimarca nella fase a gironi. Per di più da centrocampista. Dopo quella partita non ha più visto il campo.

Anche a Roma, dopo essere sceso in campo tre volte tra metà febbraio e inizio marzo, non è stato più preso in considerazione da Ranieri. L’ex Twente è costato alla Roma 10 milioni, bonus inclusi. Ma non ha mai avuto l’occasione di mettersi in mostra. Sarà valutato da Gasperini nel corso del ritiro estivo.