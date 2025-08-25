La Roma ha trovato un accordo con il Cagliari per il trasferimento di Anass Salah-Eddine sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il terzino sta prendendo tempo per valutare se ci siano possibilità concrete di un ritorno nei Paesi Bassi, prima di dare il suo definitivo consenso.

Intanto, per Buba Sangarè la situazione sembra più chiara: il Valencia ha superato il Porto nella corsa al difensore giallorosso, con la trattativa che dovrebbe concretizzarsi sulla stessa formula del prestito con diritto di riscatto.