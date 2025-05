Mohamed Salah è stato protagonista di una lunga intervista al quotidiano francese L’Equipe, in cui ha rilasciato un aneddoto riguardante il suo passato alla Roma.

Ecco le parole del egiziano del Liverpool:

La tua carriera cambia grazia all’arrivo al Liverpool.

«Ricordo che una volta, durante la mia miglior stagione alla Roma, il mio agente mi disse: “Se vai altrove, un giorno vincerai il pallone d’oro”. Dissi fra me e me: “Ma è pazzo?!”. Quando sono tornato a casa dopo quella cena, mi è scattato qualcosa. Ero visto come un giocatore che poteva segnare al massimo una quindicina di gol. Oggi, se faccio 25 gol in una stagione, la gente dice: “Davvero? Solo 25?”».