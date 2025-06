Le possibilità di vedere Alexis Saelemaekers con la maglia della Roma anche nella prossima stagione si fanno sempre più remote. Il belga ha fatto ufficialmente ritorno al Milan dopo la conclusione del doppio prestito secco che coinvolgeva anche Tammy Abraham.

Nonostante la volontà del club giallorosso di trattenere l’esterno, Massimiliano Allegri il nuovo allenatore rossonero, sarebbe deciso a puntare su di lui nella nuova stagione.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la cessione non è esclusa, ma servirà una proposta convincente per far cambiare idea ai rossoneri.