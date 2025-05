Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi con la maglia della Roma, dove è arrivato in prestito dal Milan, Alexis Saelemaekers si prepara a concludere il suo anno con un’importante parentesi in nazionale. Il suo futuro a livello di club sarà discusso solo al termine della stagione, ma nel frattempo c’è un’altra maglia da onorare: quella del Belgio.

Il ct Rudi Garcia ha incluso l’esterno tra i convocati per le prossime due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. I Diavoli Rossi affronteranno la Macedonia del Nord il 6 giugno e il Galles il 9 giugno, due sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il cammino verso la rassegna iridata.

Per Saelemaekers si tratta di un’occasione importante per ritrovare continuità e fiducia, magari mettendosi ulteriormente in mostra in vista delle valutazioni estive su un suo eventuale riscatto da parte della Roma.