Il futuro di Alexis Saelemaekers sembra ormai segnato: sarà ancora in rossonero, non in giallorosso. A confermarlo è stato proprio Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, che si sta concedendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna prima di iniziare la preparazione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alcuni tifosi romanisti gli avrebbero chiesto notizie sul futuro dell’esterno belga, e Allegri avrebbe risposto in modo chiaro: “Resta al Milan con me.”

Una dichiarazione che raffredda definitivamente le speranze della Roma, che aveva accarezzato l’idea di riportare Saelemaekers a Trigoria dopo un’ottima stagione da protagonista.