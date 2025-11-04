È destinato a far discutere ancora il comportamento di Alexis Saelemaekers, protagonista di una serata nervosa nella sua prima sfida da ex contro la Roma. Nel finale, dopo il rigore sbagliato da Dybala, il belga ha esultato in faccia all’arbitro, un gesto che ha subito scatenato le polemiche.

Nonostante l’episodio, l’esterno non è stato neppure ammonito, ma — come riportato dal Corriere dello Sport — per la CAN (Commissione Arbitri Nazionale) la decisione di Guida è stata errata: Saelemaekers andava espulso per “esultanza irriguardosa”.

Le reazioni dei tifosi giallorossi non si sono fatte attendere, e anche secondo l’Associazione Italiana Arbitri il comportamento del belga meritava una punizione