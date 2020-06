Saelemaekers: “Abbiamo meritato. E’ stata difficile questa partita, anche un test di carattere”

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è stato intervistato durante il post partita di Milan-Roma 2-0. Queste le sue parole:

SAELEMAEKERS A MILAN TV

Una vittoria importante…

Oggi la squadra ha meritato, siamo molto felici. Abbiamo fatto di tutto per raggiungerla.

Oggi una prova di carattere…

È stata una partita difficile, un test di carattere. Fino al 60′ eravamo in pareggio, poi abbiamo spinto per cercare una vittoria che è arrivata.

Nel secondo tempo avete giocato meglio, è un discorso fisico o mentale?

Credo entrambi, faceva caldo. Mentalmente abbiamo spinto fino alla fine ma siamo stati meglio anche fisicamente.

Come ti senti?

Molto meglio. Mi trovo molto bene con i miei compagni, ci siamo compattati molto. Sono felice.

Qual è il tuo ruolo preferito?

Non ne ho uno, cerco di fare il meglio in ogni posizione in cui mi mette il mister e lo farò fino alla fine.