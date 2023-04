Saelemaekers: “Gol importante. Peccato per non aver preso i tre punti”

Alexis Saelemaekers ha parlato nel post partita della sfida contro il Milan. Queste le parole ai microfoni di Dazn:

Gol più importante di quello di Napoli?

Si certo, è importante, ma ancora di più lo è la squadra. Peccato non aver preso i 3 punti che erano importanti per noi.

Soddisfatto o arrabbiato?

Così così, contento per il punto, ma rammarico per i 3 non presi. Dobbiamo concentrarci per la fine della stagione.

Cosa non ha funzionato oggi?

Penso che abbiano fatto la differenza i dettagli. Siamo due squadre molto forti in cui è difficile trovare spazi. Ora guardiamo le prossime partite.

A livello di energia come state?

Molto bene, usciamo da un periodo molto positivo e dobbiamo continuare con questo ritmo e andare avanti così.