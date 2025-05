Il Tempo (Gab. Tur.) – Da imprescindibili a scomparsi. Nella feroce rimonta della Roma in campionato, frenata dall’Atalanta, Paredes e Saelemaekers hanno rappresentato a lungo due punti fermi. A Bergamo l’argentino ha collezionato la quarta partita consecutiva senza minuti. Ranieri ha sempre glissato sull’argomento, motivando il mancato impiego dell’ex Juve come scelta tecnica. Sullo sfondo la questione legata ai 2 milioni di bonus che la Roma dovrebbe versare nelle casse del PSG qualora Paredes dovesse raggiungere 80 presenze nel biennio in giallorosso. Un futuro da decifrare, anche in virtù del gentlemen agreement pattuito con il club in sede di rinnovo, secondo cui il Boca Juniors potrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista pagando 3,5 milioni.

Una decina di minuti con l’Atalanta, invece, per Saelemaekers, reduce dalle panchine con Inter e Fiorentina. Prima del derby, Ghisolfi aveva espresso la volontà di trattenere il belga, ma nelle ultime settimane qualche certezza si sta sgretolando.