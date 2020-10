Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è stato intervistato durante il pre-partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

SAELEMAEKERS A SKY SPORT

C’è un pensiero per Donnarumma e Hauge?

Un punto in male per noi, sono due giocatori molto importante per la squadra. Ma dobbiamo provare a vincere anche senza questo tipo di giocatori.