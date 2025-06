Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora tutto da scrivere. Dopo una stagione positiva alla Roma, l’esterno belga ha fatto il punto sul proprio momento in conferenza stampa dal ritiro della nazionale, lasciando intendere che un ritorno al Milan, club proprietario del suo cartellino, non è affatto da escludere.

Come riportato in conferenza stampa col Belgio, Saelemaekers ha dichiarato: “È stata una buona stagione, sono molto soddisfatto. Il prestito alla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserva il prossimo futuro. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, ma per ora non ho ancora parlato con Allegri”. Un passaggio che sottolinea come l’eventuale permanenza in giallorosso sia tutt’altro che scontata.

Il giocatore ha poi aggiunto di voler prendere una decisione ponderata: “Ciò che voglio è continuità. Voglio trovare un progetto che mi permetta di esprimermi al meglio”. La Roma, intanto, osserva e valuta, consapevole che il destino del belga dipenderà anche dalle strategie del Milan e dalla volontà del nuovo tecnico romanista. Ecco le sue dichiarazioni:

L’arrivo di Allegri al Milan cambierà qualcosa?

“Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui poter crescere ulteriormente e in cui poter giocare. Dove questo accadrà, lo vedremo presto”.

Sul futuro.

“Ricominciare sempre da capo non è facile. Mi aiuta a scoprire nuove tattiche e a giocare in ruoli diversi. È stato importante ma a volte bisogna saper costruire una certa continuità, ecco perché la mia scelta sarà importante in futuro.”