Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – È stato tra quelli che hanno cambiato la partita del Belgio contro l’Ucraina. Ha divertito e si è divertito Alexis Saelemaekers in nazionale e questa per la Roma è una buona notizia.

C’è però il rovescio della medaglia, visto che i giornali del Belgio lo hanno definito “la variabile impazzita che ha dato coraggio alla squadra“. Ciò significa solo una cosa: il valore dell’ex Milan aumenta giorno dopo giorno.

La Roma punta sulla volontà del giocatore per il riscatto, lui aspetta di capire cosa succederà a Milanello e a Trigoria con gli allenatori. A tutto questo quadro si può aggiungere che anche la Premier ci ha messo gli occhi sopra: si parla del Nottingham e del Newcastle, squadre che hanno un margine di spesa evidentemente superiore rispetto alla Roma.

Il Milan non vuole riscattare Abraham. A giugno la Roma rischia di ritrovarsi in casa l’inglese e fuori casa il belga. È vero che nelle ultime settimane Ranieri non lo ha sempre utilizzato da tito lare, ma è altrettanto vero che Alexis in poco tempo è diventato un pilastro dello spogliatoio e un giocatore da 6 gol e 5 as sist.